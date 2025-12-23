Сотрудничество Азербайджана и Турции в области промышленности и технологий вышло на новый уровень

Сотрудничество Азербайджана и Турции в области промышленности и технологий в последние годы вышло на качественно новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, проходящем в Баку.

Он подчеркнул, что предпринимаемые шаги по обмену взаимным опытом, развитию человеческого капитала и применению современных технологий способствуют укреплению нашего промышленного потенциала:

"В этих рамках происходит передача знаний и навыков для применения передовых технологий в производственных областях, особенно в металлообработке, машиностроении и других основных промышленных направлениях".

"Хотел бы также особо отметить оборонную промышленность. В последнее время этот сектор в Азербайджане развивается быстрыми темпами. В этой области налажено эффективное сотрудничество с Турцией.

На региональных и многосторонних платформах также развивается сотрудничество в сферах высоких технологий, электронной коммерции, искусственного интеллекта и инновационных экосистем.

Подписанные соглашения и реализованные инициативы способствуют расширению цифровой экономики, формированию новых бизнес-моделей и развитию человеческого капитала", - отметил премьер-министр Али Асадов.