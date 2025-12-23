ФИФА тестирует новую технологию для определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует новую технологию, которая поможет быстрее определить офсайд и выход мяча за пределы поля. Об этом сообщает телеканал BBC.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новая система была протестирована в трех матчах Межконтинентального кубка в Катаре. ФИФА также расширила возможности функции "3D-реконструкции в реальном времени", которая призвана сделать фиксирование офсайда более быстрым и четким. Для новой системы будут использоваться два виртуальных потока, доступных видеоассистенту рефери (VAR) и телезрителям.

Новая система разработана британской компанией Hawk-Eye. Компания обеспечивает систему видеофиксации спорных эпизодов во всех ведущих международных соревнованиях.