В Азербайджане пройдет чемпионат страны и первенство по таэквондо

С 24 по 27 декабря в спортивно-оздоровительном клубе МЧС Азербайджана состоятся первенство страны по тхэквондо среди молодежи и чемпионат Азербайджана среди взрослых.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, в турнире примут участие 436 спортсменов из 72 клубов и спортивных обществ, представляющих Баку и регионы страны.

В молодежном первенстве выступят 317 таэквондистов - 202 юноши и 115 девушек 2009-2011 годов рождения. В чемпионате Азербайджана среди взрослых заявлены 119 спортсменов - 81 мужчина и 38 женщин среди взрослых 2008 года рождения и старше.

Поединки молодежного первенства состоятся в первые три дня турнира, а финальные бои чемпионата Азербайджана среди взрослых пройдут 27 декабря. Церемония открытия соревнований запланирована на 25 декабря и начнется в 15:00.