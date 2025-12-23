Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Поздравляю Вас с Днем рождения!

Благодаря Вашим усилиям Азербайджанская Республика добилась ощутимых результатов в деле укрепления государственности и повышения социально-экономического благополучия населения.

Надеюсь на дальнейшее углубление двусторонних связей, в том числе по линии всероссийской политической партии "Единая Россия" и партии "Ени Азербайджан", в интересах народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего".