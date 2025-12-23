В Баку проходит международная конференция на тему защиты детей в цифровой среде

В Баку стартовала международная конференция "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество", организованная Государственным комитетом по вопросам семьи, женщин и детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, цель конференции - собрать официальных представителей стран-партнеров для обсуждения проблем и вызовов, связанных с защитой прав детей в цифровой среде, в том числе в области искусственного интеллекта. Также она призвана организовать обмен опытом в области защиты детей от вредоносной информации и укрепить возможности для глобального и регионального сотрудничества в этом направлении.

Следует отметить, что на конференции выступят глава иранской делегации Захра Пезешкиан, а также представители Турции, Марокко, Катара и Северного Кипра, представители международных организаций (резидент-координатор ООН в Азербайджане, председатель Комитета ООН по правам ребенка и советник генерального директора ИСЕСКО).