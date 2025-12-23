В Турции вышел первый мультсериал, полностью созданный с помощью ИИ

В рамках проекта было создано около 18 тысяч визуальных материалов.

На телеканале TRT Avaz состоялась премьера турецкого мультсериала "Охотники за играми" (Oyun Avcıları) - первого в Турции анимационного проекта, полностью созданного с использованием технологий искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, проект стал результатом масштабной работы, в которой ИИ выступил не просто инструментом, а полноценным "цифровым партнером".

Согласно данным, сериал состоит из 13 серий, для создания которых был реализован сложный процесс обработки данных и дизайна под управлением человека.

В финальном монтаже использовано около 2 400 композиций. С учетом альтернативных вариантов и правок было создано порядка 18 тысяч визуальных материалов. Для итогового экранного контента продолжительностью 3 900 секунд, включая тесты и вариации, произведено около 60 тысяч секунд видеоматериала с применением ИИ. В ходе производства более десяти различных платформ искусственного интеллекта были интегрированы в единый рабочий механизм.

Сюжет сериала погружает зрителей в масштабное приключение, охватывающее важнейшие исторические и культурные места тюркского мира - от Гёбеклитепе и Орхонских надписей до озера Иссык-Куль и города Туркестан. Главными героями являются пятеро детей, каждый из которых воплощает отдельную нравственную ценность, а сопровождает и направляет их мудрый наставник Бёрю.