Сын Байдена назвал два главных провала своего отца

Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер Байден назвал главными провалами отца неудачную миграционную политику и вывод американских войск из Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, фрагменты его интервью приводит газета New York Post.

"Мы не хотим, чтобы иммигранты, прибывающие сюда нелегально, истощали наши ресурсы и получали приоритет над людьми, которые являются настоящими героями, которые все еще восстанавливаются после 20 лет бесконечной войны, или над кем-либо еще в нашем обществе", - заявил сын экс-президента США.

По словам Хантера Байдена, поспешный выход войск из Афганистана также был "очевидным провалом" ушедшей администрации. "Я могу винить в этом его генералов, я могу винить других людей за то, как мы это сделали, но мой отец всегда знал, что ответственность лежит на нем", - отметил он.