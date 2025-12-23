Названо место проведения второй встречи глав правительств/вице-президентов стран-членов ОТГ

Вторая встреча глав правительств/вице-президентов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в новом формате состоится в Азербайджане в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Он сказал, что одним из важных элементов сотрудничества между Азербайджаном и Турцией является координация деятельности в рамках международных и региональных организаций.

"Хотел бы особо отметить наше плодотворное сотрудничество в рамках ОТГ.

В ходе первой встречи глав правительств/вице-президентов стран-членов ОТГ в Бишкеке в сентябре мы также обсудили перспективы сотрудничества в приоритетных экономических областях, таких как торговля, инвестиции, транспорт, энергетика и сельское хозяйство.

<...> Вторая встреча глав правительств/вице-президентов стран-членов ОТГ в новом формате состоится в Азербайджане в 2026 году.

Кроме того, в рамках ОТГ последовательно укрепляется диалог на министерском уровне в области промышленности, науки, техники и инноваций. Первая встреча в этом формате состоялась в Стамбуле в 2024 году, а вторая - в Баку в 2025 году.

В то же время создание Турецкого инвестиционного фонда имеет стратегическое значение с точки зрения поддержки совместных инвестиционных инициатив в регионе и расширения финансовых инструментов", - отметил премьер-министр.