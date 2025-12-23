https://news.day.az/politics/1804523.html Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила с этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Предложение было принято аплодисментами.
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила с этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Предложение было принято аплодисментами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре