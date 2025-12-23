Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила с этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Предложение было принято аплодисментами.