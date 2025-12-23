Азербайджано-турецкие отношения основаны на принципах непоколебимого братства и союзничества

Азербайджанско-турецкие отношения основаны на принципах непоколебимого братства, стратегического партнерства и союзничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, проходящем в Баку.

Премьер-министр отметил, что политический диалог на высоком уровне и взаимное доверие между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом создали прочную основу для дальнейшего развития нашего экономического сотрудничества:

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что Турция является важным торговым партнером Азербайджана. Сегодня расширение экономических и торговых связей является одним из наших приоритетов. Этому процессу способствует увеличение количества товаров, на которые распространяются льготы в рамках Соглашения о преференциальной торговле, а также наше торговое представительство, которое начало свою работу в Турции в 2023 году. Инвестиционное сотрудничество между двумя странами демонстрирует хорошую динамику".