Одна из улиц Анкары названа в честь Узеира Гаджибейли

140-летие со дня рождения великого азербайджанского композитора, вершины тюркской мировой музыки, Узеира Гаджибейли, широко отмечается не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана, Министерство реализует совместные проекты с азербайджанскими культурными центрами за рубежом для популяризации 140-летия Узеира Гаджибейли и его богатого наследия.

В рамках совместного проекта Азербайджанского культурного центра в Турции и Университета музыки и изящных искусств Анкары одна из внутренних улиц университета названа в честь великого Узеира Гаджибейли.

Сегодня, 23 декабря, на территории Университета музыки и изящных искусств Анкары состоится открытие улицы Узеира Гаджибейли, в университете также будет представлена ​​концертная программа, подготовленная Азербайджанским культурным центром и посвященная творчеству великого композитора.