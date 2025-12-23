Назван объем экспорта нефти из Азербайджана в Индию в январе-ноябре

В январе-ноябре этого года из Азербайджана в Индию было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 126,1 миллиона долларов США и в объёме 250,1 тысячи тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 603,7 миллиона долларов США или на 82,7%, а по объёму - уменьшился на 918,9 тысяч тонн, или на 4,7 раз.

За первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана в Индию было экспортировано 1,169 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 729,8 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.