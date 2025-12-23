Критикуют те, кто не удосужился изучить историю

В минувшую субботу, 20 декабря 2025 года, в кафедральном соборе святых Жен-мироносиц в Баку была совершена первая в истории Божественная литургия на азербайджанском языке.

Работа по переводу молитвенных и богослужебных текстов на азербайджанский язык была начата в 2022 году по благословению временно управляющего епархией архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта рабочей группой под руководством архимандрита Алексия (Никонорова). В марте 2024 года увидел свет православный молитвослов на азербайджанском языке.

Первая литургия на азербайджанском языке вызвала желчную реакцию в сообществе, называющем себя "русской общиной НКР". Члены фейковой "общины" были возмущены таким поворотом и выставили как некое наступление на интересы православных христиан Азербайджана. Сепаратисты, перебравшиеся после антитеррористической операции сентября 2023 года в Россию, продолжают заниматься провокациями уже оттуда, пытаясь дискредитировать Азербайджан и азербайджанское общество. Судя по всему, имея мало представления о канонах собственной (а собственной ли?) веры, члены "общины" обращаются к канонам Ислама, пытаются проводить параллели и обвинять Православную церковь Азербайджана в некомпетентности и чуть ли не сдаче интересов прихожан.

Прокомментировать реакцию так называемой "русской общины" и саму ситуацию Day.Az попросил секретаря Бакинского епархиального управления, настоятеля Кафедрального собора святых Жен-Мироносиц Архимандрита Алексия (Никонорова).

По его словам, в своем Телеграм-канале так называемая община несуществующей "НКР" недоумевает по поводу совершения в Баку православной литургии на азербайджанском языке. В связи с этим обстоятельством хотелось бы рассказать читателям подробнее о произошедшем событии, вписывающемся в канву азербайджанского мультикультурализма, отметил Архимандрит Алексий.

"Не секрет, что в Азербайджане проживает множество этнических и религиозных групп, составляющих единый многонациональный народ страны, являющийся носителем различных культурных и духовных традиций. Не последнее место на конфессиональной карте Азербайджана занимает Русская православная церковь, представленная Бакинской епархией. Впервые присутствие Русской церкви было обозначено на исторических азербайджанских землях еще на рубеже XVII-XVIII вв., а структурирована здесь она была к началу XIX в. Традиционно христианство не является этнически ориентированной религией, благодаря чему оно распространилось по всему миру (в отличии, кстати, от армянской версии христианства). И поэтому христианская церковь всегда говорила на языке тех народов, в среде которых было проповедано. Последние слова Христа, обращенные к ученикам перед Вознесением: "итак, идите, научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам" (Евангелие от Матфея 28, 19).

"Идите и учите" - что это, как не призыв говорить с людьми на понятном им языке? Именно так понимали этот призыв апостолы и их последователи, великие просветители Иеремия и Вениамин Албанские (осуществившие первые переводы христианских текстов на кавказский албанский язык), Нина Грузинская, Патрик Ирландский, Кирилл и Мефодий Славянские, Николай Японский, Иннокентий Московский (первый переводчик богослужения на тюркский якутский язык) и др.

В Православии нет понятия о т.н. священных языках, поэтому в православных церквях по всему миру богослужения совершаются на национальных языках - английском, испанском, немецком, французском, итальянском, китайском, японском, тайском, турецком, гагаузском, татарском, якутском, даже суахили и множестве других. Почему же азербайджанские христиане должны быть лишены возможности молиться на родном и понятном им языке? Другое дело в Исламе, где есть понятие о языке, на котором был ниспослан Коран - классическом арабском. Но церковно-славянский не является языком Нового Завета, он не язык, на котором говорили апостолы или отцы Церкви. Поэтому все коннотации с исламской традицией в данном вопросе несостоятельны, тем более из уст армян.

Мы гордимся тем, что именно в Азербайджане был реализован этот интеллектуальный проект по переводу православного богослужения на национальный язык, который, повторю, вписывается в традиции мультикультурализма, поддерживаемые на уровне государственной политики. Данная работа получила благословение и высокую оценку патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ходе его визита в Баку в мае текущего года.

А нашим оппонентам и критикам (в их числе и авторам канала "русской общины НКР") можно посоветовать прежде, чем рассуждать на подобные темы, получше изучить историю Церкви и ее социальную концепцию. А иначе вступать в диалог с этими людьми все равно, что играть в шахматы с голубем", - сказал настоятеля Кафедрального собора святых Жен-Мироносиц.

Лейла Таривердиева