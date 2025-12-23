https://news.day.az/society/1804486.html На этих участках в Баку временно не будет газа Сегодня в Хатаинском, Сураханском и Бинагадинском районах города Баку будет временно приостановлено газоснабжение на отдельных участках. Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз". Отмечается, что с 10:00 и до завершения работ подача газа на ряде территорий будет временно прекращена.
Сегодня в Хатаинском, Сураханском и Бинагадинском районах города Баку будет временно приостановлено газоснабжение на отдельных участках.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
Отмечается, что с 10:00 и до завершения работ подача газа на ряде территорий будет временно прекращена.
В связи с проведением ремонтных работ временные перебои в газоснабжении затронут улицы М. Хади, Р. Мамедова, Джаваншира и Х. Мамедова в Хатаинском районе; поселки Говсан и Ени Сураханы, а также улицы Центральную и С. Алиева в Сураханском районе; дорогу ДСК, а также отдельные улицы поселков Бинагади и Баладжары в Бинагадинском районе.
