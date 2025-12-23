Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум - важная платформа для расширения деловых связей

Азербайджанско-турецкий инвестиционный форум, который проводится уже во второй раз, является важной платформой для установления открытого и продуктивного диалога между правительством и деловыми кругами, обсуждения новых проектов и расширения деловых связей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, проходящем в Баку.

"Надеюсь, что дискуссии, которые пройдут в рамках Форума, проложат путь к конкретным инвестиционным инициативам и долгосрочным проектам сотрудничества.

Вчера мы с моим уважаемым братом Джевдетом Йылмазом успешно провели 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии. Мы обсудили актуальные вопросы, стоящие на повестке дня наших торгово-экономических отношений, рассмотрели перспективы сотрудничества в областях, имеющих взаимный приоритет. Сегодня мы собрались вместе, чтобы встретиться с представителями деловых кругов обеих стран. Надеемся, что сегодняшняя встреча будет полезна для наших деловых кругов и даст импульс реализации новых конкретных совместных инвестиционных инициатив нашими странами", - подчеркнул премьер-министр.