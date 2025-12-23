https://news.day.az/culture/1804527.html В «Ичеришехер» появятся новые музеи В "Ичеришехер" будут созданы новые музеи. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года, сообщил председатель Правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рюфет Махмуд.
По его словам, в 2025 году было проведено более 60 мероприятий, при этом наблюдается рост числа туристов на 5-10%.
Р.Махмуд отметил, что планируется создание новых музеев в "Ичеришехер".
