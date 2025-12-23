Объем грузоперевозок через Азербайджан по Среднему коридору за последние три года увеличился на 90%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Он подчеркнул, что значение Среднего коридора, проходящего через территорию наших стран и играющего стратегическую роль не только для нашего региона, но и в плане расширения глобальных торговых и транспортных связей, растет:

"Реформы в сфере упрощения торговых процедур способствуют цифровизации Среднего коридора, что, в свою очередь, положительно сказывается на динамике грузоперевозок и торговли Азербайджана, Турции и других стран региона. За последние три года объем грузоперевозок через Азербайджан по Среднему коридору увеличился на 90%.

Кроме того, историческим значением являются достигнутые в августе в Вашингтоне соглашения об объединении основной территории Азербайджана с Нахчываном. Открытие Зангезурского коридора не только предоставит новые экономические и транзитные возможности для всех региональных государств, но и увеличит пропускную способность Среднего коридора".

"Важными событиями также являются достижение годовой грузоподъемности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году в 5 миллионов тонн, а также закладка фундамента железной дороги Карс-Нахчыван в этом году. Все это имеет стратегическое значение как для Азербайджана и Турции, так и для других стран региона", - подчеркнул Али Асадов.