Политика Президента Ильхама Алиева вывела имидж Азербайджана на новый уровень

Экономическое развитие современного Азербайджана в глобальном мире связано с политикой Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Спикер подчеркнула, что принципиальная деятельность Президента Ильхама Алиева по защите государственных интересов подняла имидж Азербайджана на более высокий уровень.

"Победы, достигнутые во II Карабахской войне и антитеррористических операциях, вывели развитие Азербайджана на новый уровень.

Достигнутые на встрече в Вашингтоне соглашения открыли новые горизонты на пути развития Азербайджана и региона.

Под руководством Президента Ильхама Алиева ведется большая конструктивная работа, которая меняет облик Карабаха и Восточного Зангезура", - отметила она.

