Финляндия ужесточает требования для получения гражданства

Правительство Финляндии утвердило комплекс мер по ужесточению условий получения как постоянного вида на жительство, так и гражданства страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решения приняты в рамках политики усиления требований к интеграции иностранцев в финское общество.

С 8 января 2026 года вступят в силу поправки к Закону об иностранцах, увеличивающие минимальный непрерывный срок проживания для получения постоянного вида на жительство с четырех до шести лет. Соискатели должны будут подтвердить удовлетворительное знание финского или шведского языка и наличие не менее двух лет трудового стажа в Финляндии. Использование социальных пособий допускается лишь в ограниченном объеме, а приговор к безусловному лишению свободы будет прерывать срок проживания.

При этом сохраняется возможность получения ПМЖ после четырех лет проживания при выполнении дополнительных условий, включая высокий уровень дохода, наличие признанного в Финляндии высшего образования с трудовым стажем либо продвинутые языковые навыки. Выпускники финских университетов смогут получить ПМЖ без требования минимального срока проживания, однако языковое требование остается обязательным.

Параллельно правительство подготовило изменения к Закону о гражданстве, предусматривающие введение обязательного теста на гражданство. Экзамен будет проверять знания об устройстве финского общества, его ценностях, законодательстве, правах и обязанностях человека, а также об истории и культуре страны. Тест планируется проводить на финском или шведском языках. Альтернативой станет сдача финского выпускного экзамена, а лица с высшим образованием на государственных языках будут освобождены от тестирования.

Обсуждение законопроекта о гражданстве продлится до февраля 2026 года, а вступление изменений в силу ожидается в начале 2027 года.