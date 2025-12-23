Что бывает с утерянными вещами?

Каждый человек в определенный период своей жизни либо терял, либо случайно находил предмет, имеющий материальную или моральную ценность. В таких случаях наибольший интерес вызывает вопрос о дальнейшей судьбе утерянных вещей и их правовом статусе.

Так какова же судьба потерянных предметов?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам юриста Вюсала Джафарова, отношения, связанные с утерянными вещами, регулируются статьей 186 Гражданского кодекса. Согласно законодательству, лицо, обнаружившее потерянную вещь, обязано незамедлительно сообщить об этом владельцу, а если он неизвестен - правоохранительным органам, и передать находку:

"Если после надлежащего уведомления о найденной вещи в течение одного года ее владелец не объявится, данная вещь переходит в собственность лица, ее нашедшего. В случае если владелец впоследствии потребует вернуть вещь, нашедший имеет право потребовать вознаграждение в размере до 5 процентов от ее стоимости. Кроме того, может быть востребовано возмещение расходов, понесенных на хранение вещи".

В Министерстве внутренних дел сообщили, что утерянные предметы, как правило, передаются гражданами в Бюро находок, действующее в подчинении Главного управления полиции города Баку. Отмечается, что если владелец документа или вещи не будет установлен, находки хранятся в бюро в течение одного месяца:

"В этот период используются все возможные средства для установления владельца вещей. Если за это время никто не обратится, находки в соответствии с законодательством передаются в соответствующие структуры".