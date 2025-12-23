Азербайджан отменил взаимные визы для дипломатов с этой страной

Граждане Азербайджана и Омана с дипломатическими, специальными и служебными паспортами будут взаимно освобождены от виз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Соглашение между Правительством Азербайджана и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от виз для обладателей дипломатических, специальных и служебных паспортов было подписано 29 октября 2025 года в Маскате. Документ направлен на упрощение взаимных поездок и введение безвизового режима для соответствующих категорий паспортов. Соглашение основано на принципах равенства и взаимности.

Согласно соглашению, граждане с действительными дипломатическими, специальными или служебными паспортами могут въезжать на территорию другой стороны, выезжать и транзитно перемещаться без визы. Срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение каждых 180 дней. Продление срока пребывания возможно на основании визы в соответствии с национальным законодательством принимающей стороны.

Паспорта, используемые для въезда, должны быть действительны не менее шести месяцев с момента въезда. Лица, пользующиеся безвизовым режимом, обязаны соблюдать миграционное, пограничное, таможенное и общественное законодательство принимающего государства.

Соглашение распространяется также на членов дипломатических представительств, консульств и международных организаций, аккредитованных на территории другой стороны, а также на членов их семей.

Каждая сторона может временно приостановить действие соглашения полностью или частично по причинам национальной безопасности, общественного порядка или здравоохранения и обязана уведомить об этом другую сторону через дипломатические каналы.

Законопроект о ратификации соглашения был поставлен на голосование и принят в первом чтении.