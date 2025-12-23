Конкурс на должности учителей

- кто будет платить за участие?

Участие в конкурсе по приему учителей будет платным для всех, кроме тех, кто участвует впервые, а также ряда других категорий лиц.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в "Закон об общем образовании", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, прием и перемещение учителей в государственные учреждения общего образования будут осуществляться конкурсным порядком в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.

При этом участие в конкурсе по приему учителей будет платным для всех, кроме следующих категорий:

- впервые участвующие в конкурсе,

- лица с инвалидностью,

- члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь,

- члены семей шехидов,

- лица, удостоенные звания "Ветеран войны" за участие в боевых действиях в целях защиты территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Размер платы за участие в конкурсе будет определяться соответствующим органом (учреждением), установленным органами исполнительной власти.

В законопроекте указано, что в соответствии с "Законом об общем образовании" прием и перемещение учителей регулируются решением Коллегии Министерства науки и образования и осуществляются в соответствии с "Правилами приема и перемещения учителей".

Изменения предполагают, что введение платы за участие в конкурсе направлено на повышение ответственности участников, экономию средств государственного бюджета и частичное перекладывание финансовой нагрузки на самих участников.

При этом установлено, что плата не взимается с впервые участвующих в конкурсе, лиц с инвалидностью, членов семей, получающих адресную социальную помощь, членов семей шехидов и ветеранов войны.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать рациональному использованию средств государственного бюджета и повышению ответственности участников конкурса.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.