Как будет выглядеть территория вокруг метро "Нариманов"

В районе метро "Нариман Нариманов" планируется строительство новой инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az, после успешной реконструкции территории вокруг станции "28 Мая" предполагается, что следующий аналогичный проект может быть реализован в районе станции метро "Нариман Нариманов" вдоль улицы Тебриз.

Согласно новой концепции, цель проекта - создать современную и удобную для людей среду. Улица Тебриз, которая сейчас известна высокой плотностью автомобильного движения, после реконструкции станет безопасной и комфортной как для водителей, так и для пешеходов.

Широкие тротуары, современные системы освещения и беспрепятственный доступ для маломобильных граждан превратят улицу в удобное место для прогулок и отдыха жителей района.

Более подробная информация о проекте будет опубликована в ближайшие дни.