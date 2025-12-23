На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в 08:32 по местному времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 70 километров.