https://news.day.az/society/1804467.html На Каспии произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в 08:32 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 70 километров.
