Автомобиль въехал в автобусную остановку в Германии

В немецком Гессене автомобиль въехал в автобусную остановку возле рождественского рынка.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате чего три человека получили травмы.

Ранее он также столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися в том же направлении, но продолжил движение в сторону рождественского рынка и врезался в людей на автобусной остановке. Он пытался продолжить движение, но был задержан.

Представляем вашему вниманию данное видео: