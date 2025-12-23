https://news.day.az/world/1804461.html Автомобиль въехал в автобусную остановку в Германии - ВИДЕО В немецком Гессене автомобиль въехал в автобусную остановку возле рождественского рынка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате чего три человека получили травмы.
В немецком Гессене автомобиль въехал в автобусную остановку возле рождественского рынка.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате чего три человека получили травмы.
Ранее он также столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися в том же направлении, но продолжил движение в сторону рождественского рынка и врезался в людей на автобусной остановке. Он пытался продолжить движение, но был задержан.
