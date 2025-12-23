Два международных рейса совершили экстренную посадку в Баку

Капитан самолета Finnair, выполнявшего рейс Хельсинки-Пхукет, запросил вынужденную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A350 успешно приземлился в аэропорту Баку в 00:54 по местному времени. Сразу после этого пассажиру была оказана первая помощь, и он был доставлен в одну из городских клиник.

В 02:59 самолет продолжил полет к месту назначения.

Помимо этого, капитан самолета Cargolux Airlines, выполнявшего рейс Чжэнчжоу-Ашхабад, направил запрос на экстренную посадку в международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту назначения.

Самолет Boeing 747 благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 08:32 по местному времени. Все меры были приняты в полном соответствии с установленными процедурами и международными стандартами авиационной безопасности.