"Габала" определилась с зимними планами

Стал известен план зимней подготовки футбольного клуба "Габала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, после матча 16-го тура Мисли Премьер-лиги с "Карабахом" команда была распущена на отдых и вновь соберется 3 января.

Первый этап подготовки "красно-черные" проведут в Габале и продлится он до 13 января. Вторую часть тренировочного процесса команда запланировала провести в Баку с 14 по 18 января.

В рамках зимних сборов "Габала" намерена провести три контрольных матча. Имена соперников будут объявлены дополнительно.

Отметим, что первый официальный матч в 2026 году "Габала" проведет 24 января. В рамках 17-го тура Мисли Премьер-лиги команда сыграет в гостях против "Шамахы".