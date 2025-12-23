будет ли выход для пассажиров? - ФОТО

За станцией метро "Ичеришехер" в Баку планируется строительство тоннеля для разворота поездов.

Как сообщает Day.Az, работы будут вестись в рамках программы по модернизации инфраструктуры Бакинского метрополитена. Проект направлен на сокращение интервалов движения поездов по Красной линии и повышение качества обслуживания пассажиров.

В настоящее время, по соображениям безопасности, разворот поездов с одной платформы не позволяет уменьшить интервалы движения. Строительство нового оборотного тоннеля позволит решить эту проблему.

В рамках проекта в подземной части территории, ранее использовавшейся в качестве стоянки для автомобилей, будет построен многоуровневый паркинг более чем на 200 мест. Наземное пространство планируется благоустроить и использовать как пешеходную зону с озеленением.

Таким образом, проект предусматривает не только оптимизацию движения поездов метро, но и частичное решение проблемы парковки, а также улучшение городской среды в целом.

Согласно проекту, после высадки пассажиров поезда будут разворачиваться за станцией, откуда продолжат движение в направлении станции "Ази Асланов". Это позволит отказаться от буферной зоны и сделать организацию движения поездов более гибкой.

Отмечается, что оборотный тоннель будет использоваться исключительно в технических целях и не предусматривает открытия нового входа для пассажиров. На период строительства станция "Ичеришехер" продолжит работу в обычном режиме, при этом ограничений движения транспорта на прилегающих улицах вводиться не будет.