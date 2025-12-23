Самолет ВМС Мексики потерпел крушение

Самолет King Air ANX 1209 военно-морских сил (ВМС) Мексики потерпел крушение при заходе на посадку вблизи Галвестона в американском штате Техас. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию, направленную на специализированную медицинскую транспортировку. Об этом сообщило военное ведомство Мексики в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

На борту находились восемь человек: четыре члена экипажа ВМФ и четыре гражданских лица.

"После инцидента были немедленно активированы протоколы поисково-спасательных работ в координации с Береговой охраной США, которые спасли шесть человек, четверо из которых живы, а двое, к сожалению, погибли", - написало военное ведомство.

Поиски еще двух человек, находящихся внутри разбившегося самолета, продолжаются.

В связи с инцидентом будут проведены все необходимые расследования для установления его причин, отметили в ВМФ. Также ведется совместная работа с консульством Мексики в Хьюстоне.