Милли Меджлис обсуждает 11 вопросов

Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Дополнительного протокола к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования от 31 октября 2017 года";

2.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Дополнительного протокола к Протоколу между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере профессионального образования от 19 февраля 2021 года";

3.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов";

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (третье чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (третье чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете" (третье чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (второе чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и "О государственной службе" (второе чтение);

11.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, в законы Азербайджанской Республики "О профсоюзах", "О социальном страховании", "О статусе муниципалитетов", "О социальной защите детей, лишенных родительской опеки", "О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике", "О наркологической службе и контроле", "О молодежной политике", "О прожиточном минимуме", "Об адресной государственной социальной помощи", "Об обеспечении гендерного (мужского и женского) равенства", "О страховании от безработицы", "О правах лиц с инвалидностью", "О занятости" и "О Счетной палате" (второе чтение).