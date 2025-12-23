https://news.day.az/world/1804494.html Взрыв в университете в Японии, есть пострадавшие Три человека пострадали в результате взрыва химического вещества на территории кампуса университета в японском городе Нагоя. Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на пожарную службу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
