Три человека пострадали в результате взрыва химического вещества на территории кампуса университета в японском городе Нагоя. Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на пожарную службу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На данный момент три человека получили ранения и получают первую помощь на месте происшествия", - говорится в публикации.

Инцидент произошел 23 декабря во время уборки в университете. По данным издания, на месте взрыва работают полиция и пожарные службы.