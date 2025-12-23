Суд над гражданами Армении продолжается заслушиванием последних слов обвиняемых

23 декабря проходящий в Бакинском военном суде судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Республики Армения, продолжается заслушиванием последних слов обвиняемых.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании обвиняемый Левон Мнацаканян продолжил свое последнее выступление.

Он выразил несогласие с показаниями представителей стороны обвинения и потерпевших об Апрельских боях 2016 года, наемниках и т. д.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.