Азербайджан и США обсудили подготовку дорожной карты энергетического сотрудничества

Состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, были обсуждены вопросы развития азербайджано-американского энергетического сотрудничества на новом этапе. В этом контексте рассмотрены итоги визита министра энергетики в США.

Стороны обменялись мнениями по энергетическому направлению Хартии стратегического партнёрства, инициативе "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), сотрудничеству по энергетическим проектам, а также по другим приоритетным сферам. Отдельное внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества с американскими компаниями в энергетическом секторе, созданию механизма регулярного диалога в сфере энергетики и разработке комплексной дорожной карты сотрудничества, говорится в сообщении.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию. В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.