В США опубликовали десятки тысяч страниц документов из дела Эпштейна

Министерство юстиции официально опубликовало еще почти 30 тыс. страниц документов, связанных с Джеффри Эпштейном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства в X.

"Некоторые из этих документов содержат ложные и сенсационные заявления в адрес президента [США Дональда] Трампа, которые были представлены в Федеральное бюро расследований непосредственно перед [президентскими] выборами 2020 года. Для ясности: эти заявления являются необоснованными и ложными, и если бы они имели хоть каплю достоверности, то, безусловно, уже были бы использованы против президента Трампа", - подчеркивается в сообщении Минюста. Ведомство также отметило, что документы были отредактированы для защиты данных о личностях возможных жертв.

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало около 4 тыс. документов и фотографий, касающихся Эпштейна, однако некоторые из них были в значительной степени заретушированы. Многие законодатели США в связи с этим подвергли Министерство юстиции критике. Они также заострили внимание на том, что некоторые ключевые документы так и не были обнародованы. В их числе материалы, касающиеся проведения расследования в отношении финансиста и договоренностей о признании им вины, а также внутренняя переписка американского Минюста относительно этого дела.