В Южной Корее поддержали создание трибунала по делам о мятеже

Депутаты Национального собрания Республики Корея проголосовали за создание специального трибунала, которому будут поручены дела о мятеже в связи с попыткой введения военного положения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

175 депутатов проголосовали за законопроект, представленный правящей Демократической партией "Тобуро". Двое воздержались, еще двое высказались против. Всего в Национальном собрании заседают 300 депутатов. "Тобуро" контролирует большинство. Ведущая оппозиционная партия "Гражданская сила", от которой в 2022 году баллотировался бывший президент Юн Сок Ёль, выступала против специального трибунала и бойкотировала голосование.

Юн Сок Ёль и его политические соратники обвиняются в организации мятежа против конституционного строя в связи с попыткой введения военного положения 3 декабря 2024 года. Конституционный суд отстранил президента от власти в апреле 2025 года. Лидер фракции "Гражданская сила" в парламенте Чан Дон Хёк попытался блокировать голосование по проекту, выступая за парламентской трибуной 24 часа. Тем самым он установил рекорд. Другие депутаты воспользовались регламентом и остановили его большинством голосов спустя 24 часа.

Законопроект предусматривает создание трибунала из по крайней мере двух групп судей. Трибунал займется делами участников событий военного положения, если их обвинили в мятеже, государственной измене или бунте. Судьи Центрального окружного суда Сеула и Высокого суда Сеула подготовят инструкции, исходя из которых будут отобраны члены трибунала. Законопроект предусматривает, что трибунал будет рассматривать все подобные дела в качестве первой инстанции, но было решено, что уже начатые дела останутся в тех же судах.

Первоначальная версия этого законопроекта вызвала критику со стороны юридических кругов, поскольку документ предполагал участие министра юстиции в работе комитета, которому будет поручено формирование трибунала. Некоторые эксперты видели в этом нарушение конституционных принципов разделения властей и независимости судебной ветви власти. В обновленной версии законопроекта исключено участие сторонних по отношению к судебной системе лиц в формировании трибунала.

18 декабря Национальное судебное управление при Верховном суде заявило, что решило подготовить инструкции для нового трибунала по делам о мятеже. Тогда южнокорейские СМИ называли трибунал от Верховного суда возможной альтернативой инициативе Демократической партии "Тобуро".