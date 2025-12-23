«Челси» нацелился на нападающего «Борнмута»

"Челси" заинтересован в переходе нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По данным источника, представители лондонского клуба 23 декабря связывались с руководством "Борнмута", чтобы узнать условия потенциальной сделки.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему ганцу проявляют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Отмечается, что в контракте Семеньо есть пункт о выкупе за 65 миллионов фунтов до 10 января.

В сезоне-2025/26 нападающий в 17 матчах забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Его контракт с "Борнмутом" рассчитан до 30 июня 2030 года.