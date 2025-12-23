Стратегический тандем Баку и Анкары

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Сегодня в Баку состоялся второй Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум, где были обсуждены, рассмотрены текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества. Партнерство между Азербайджаном и Турцией за последние годы вышло на качественно новый уровень, став одним из наиболее динамичных и стратегически значимых в регионе. От тесного взаимодействия в традиционной торговле и энергетике до многоуровневого сотрудничества в области транспорта, инфраструктуры и инвестиций - связи двух стран приобретают черты комплексного экономического союза. Это партнерство отражает не только братские политические отношения, но и общие экономические интересы, формирующиеся на фоне глобальных вызовов и меняющихся логистических маршрутов.

Двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Турцией за последние десять лет вырос более чем в три раза - с примерно 2,4 млрд долларов до около 8 млрд долларов к 2024 году. Турция занимает второе место среди экспортных партнеров Азербайджана и третье место по импорту, что отражает глубокую взаимную интеграцию в торговле. Как подчеркивалось с обеих сторон, общая цель - вывести товарооборот на уровень 15 млрд долларов, установленный лидерами обеих стран.

Инвестиционный компонент отношений Азербайджана и Турции развивается особенно интенсивно. По данным официальных источников, общий объем взаимных инвестиций достиг почти 40 млрд долларов. Прямые инвестиции из Турции в экономику Азербайджана составляют порядка 18 млрд долларов, тогда как инвестиции азербайджанских инвесторов в Турции превышают 21 млрд долларов. Такой масштаб инвестиций отражает взаимное доверие бизнеса и серьезные перспективы двустороннего взаимодействия.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является крупнейшим иностранным инвестором в Турции, вложив около 19 млрд долларов в различные проекты, включая нефтепереработку, нефтехимию и газовую инфраструктуру. SOCAR продолжает расширять свое присутствие.

Турция, в свою очередь, участвует в реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана, где около 20 турецких компаний реализуют порядка 50 проектов общей стоимостью примерно 5 млрд долларов. Особое внимание уделяется благоприятным условиям для бизнеса в специальных экономических зонах Азербайджана, таких как Алят, что призвано привлечь еще более значительные частные инвестиции.

Одним из стратегических направлений экономического сотрудничества является транспортная интеграция. Азербайджан занимает центральное географическое положение на пути из Азии в Европу, что делает его критически важным узлом для транзитных коридоров. Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывает Китай, Казахстан и другие страны Центральной Азии с Европой через территорию Азербайджана, Грузии и Турции.

За последние годы объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился почти на 90%, что демонстрирует значительный рост интереса международных грузоотправителей к альтернативным маршрутам между континентами. Эти успехи очень важны для укрепления экономических связей не только между Азербайджаном и Турцией, но и с другими странами региона, особенно учитывая повышенные риски традиционных маршрутов через северные территории.

Ключевым элементом Среднего коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая открывает прямую железнодорожную связь между Кавказом и Турцией, обеспечивая экономичную и оперативную доставку грузов из Азии в Европу и обратно. Эта железная дорога стала фундаментом нового логистического узла, который позволяет Азербайджану играть роль транзитного центра между Востоком и Западом.

Зангезурский коридор, который призван соединить основную территорию Азербайджана с Нахчываном и далее с Турцией, становится стратегическим компонентом формирования новой транспортной конфигурации региона. Реализация этого маршрута имеет не только двустороннее, но и широкое региональное значение, органично дополняя уже действующие транспортные и логистические проекты Азербайджана и Турции. Запуск коридора создаст новые возможности для развития железнодорожного сообщения. Поэтому Зангезурский коридор выступает не просто инфраструктурным проектом, а стратегическим продолжением азербайджано-турецкого транспортного партнерства, усиливающим позиции двух стран как ключевых транзитных и логистических центров Евразии.

Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией также заслуживает отдельного внимания и является стратегическим и многослойным. Традиционные нефтегазовые проекты включают в себя трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также Южный газовый коридор, в рамках которого азербайджанский газ поставляется в Турцию и далее в европейские рынки.

Южный газовый коридор стал одним из ключевых элементов энергетической стратегии региона. Он обеспечивает поставки азербайджанского газа в Турцию и страны Европы, снижая зависимость от традиционных источников и укрепляя энергетическую безопасность как для Турции, так и для Европейского союза. На среднесрочную перспективу планируется расширение пропускной способности газовой сети до 20 млрд кубометров в год для рынка Европы.

В последние годы азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество выходит за рамки двусторонних и даже европейских направлений, приобретая отчетливое региональное измерение. Одним из таких новых векторов является участие Турции в восстановлении энергетической инфраструктуры соседних стран и использование существующих газовых маршрутов для расширения поставок. На этом фоне особое внимание привлекают планы по запуску новой газовой линии для поставок газа в Сирию через территорию Турции. Анкара рассматривает этот проект как элемент стабилизации региона и восстановления сирийской экономики, а также как часть более широкой стратегии превращения Турции в ключевой энергетический хаб Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья.

Важно отметить, что энергетическое сотрудничество выходит за рамки устоявшихся проектов нефти и газа. Азербайджан активно работает над развитием "зеленой" энергетики и ее интеграцией в региональные цепочки поставок. Появляются инициативы по производству возобновляемой энергии и ее транзиту в Европу через Грузию, что открывает дополнительный потенциал для совместных проектов с участием Турции, ЕС и стран Центральной Азии.

Помимо крупных инфраструктурных проектов, экономическое сотрудничество Азербайджана и Турции включает глубокую интеграцию бизнес-среды. Тысячи компаний из обеих стран представлены на рынках друг друга, что отражает не только объем инвестиций, но и создание реального экономического пространства, объединяющего предпринимателей и инвесторов. Такой высокий уровень частного бизнеса способствует созданию совместных предприятий, технологическому обмену и более глубокой интеграции в производственные цепочки. Это в свою очередь укрепляет экономическую устойчивость и диверсифицирует экономические отношения вне традиционных газовых и нефтяных потоков.

Важным достижением двусторонних отношений стало утверждение амбициозного 110-пунктного Плана экономического сотрудничества, определяющего направления совместной работы в широком спектре сфер: транспорт и логистика, энергетика, торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, туризм, цифровизация и поддержка малого и среднего бизнеса. Более детальная проработка и последовательное выполнение этого плана создают основу для устойчивого роста двустороннего взаимодействия.

Оба государства также делятся видением расширения сотрудничества в третьих странах, включая реализацию совместных проектов в Африке, Азии и других регионах. Это отражает амбиции использовать наработанный экономический и институциональный потенциал за пределами непосредственного регионального рынка, усиливая влияние и конкурентоспособность своих компаний на мировых рынках.

Экономическое и инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией давно перестало быть просто примером успешных двусторонних отношений. Сегодня это уже сформировавшаяся модель стратегического экономического союза, опирающегося на реальные инфраструктурные проекты, масштабные инвестиции и взаимную интеграцию рынков.

Нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор и TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, развитие Среднего коридора, будущее открытие Зангезурского коридора, совместные энергетические и логистические инициативы - все это не планы и не намерения, а уже работающая система, которая обеспечивает устойчивые поставки энергоресурсов, рост транзита и расширение торговых связей между Востоком и Западом.

Масштаб взаимных инвестиций, достигший почти 40 миллиардов долларов, активное присутствие тысяч компаний двух стран на рынках друг друга, участие турецкого бизнеса в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и ключевая роль SOCAR в турецкой экономике подтверждают: речь идет не о декларациях, а о глубокой экономической взаимозависимости.

Особое значение приобретает региональное измерение сотрудничества. Использование Турции как энергетического и логистического хаба, расширение географии поставок азербайджанского газа, включая новые направления Ближнего Востока, а также рост грузоперевозок по Среднему коридору превращают азербайджано-турецкий тандем в один из опорных элементов региональной и межконтинентальной экономической архитектуры.

Утвержденный 110-пунктный План экономического сотрудничества лишь закрепляет то, что уже достигнуто на практике: Азербайджан и Турция не просто координируют свои действия, а последовательно выстраивают общее экономическое пространство, способное влиять на процессы в Евразии, Черноморском регионе и за их пределами.

Таким образом, азербайджано-турецкое экономическое партнерство уже стало одной из самых устойчивых, динамичных и результативных моделей сотрудничества в современном мире - союзом, основанным на прагматике, доверии и умении превращать стратегические идеи в конкретные, работающие проекты.