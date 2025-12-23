Как повышение лимита регистрации по НДС повлияет на цены?

Согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, начиная с 2026 года в сферах розничной торговли и оказания услуг населению лимит регистрации по НДС будет увеличен в два раза - с 200 тысяч до 400 тысяч манатов - с учетом безналичных операций, осуществляемых через POS-терминалы.

"Это означает, что предприниматель, увеличив долю безналичных платежей, фактически сможет оставить дополнительный оборот в размере 200 тысяч манатов вне налоговой нагрузки по НДС".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, комментируя данный вопрос, экономический эксперт Эльдениз Амиров отметил, что данная льгота не приведет к снижению цен:

"Поскольку цена формируется не только налогами. Стоимость складывается под воздействием 4-5 ключевых факторов, и налог является лишь одним из них. Хотя это изменение напрямую не вызовет снижение цен, оно может способствовать относительной стабилизации цен и снижению темпов их вынужденного роста в ближайшие месяцы. Иными словами, данная льгота может сыграть роль компенсационного механизма, позволяющего отсрочить рост цен в указанных секторах.

В то же время нововведение будет дополнительно стимулировать безналичные платежи, способствовать повышению прозрачности оборотов и "обелению" экономики. Будем надеяться, что благодаря этому сократится и количество шаблонных отговорок в духе "POS-терминал отправили в ремонт" для клиентов, желающих расплатиться безналичным способом".

Отметим, что сохранявшийся на протяжении многих лет лимит в 200 тысяч манатов, наконец, был пересмотрен. Двукратное повышение лимита входит в число хороших новостей 2026 года и является действительно важным шагом для малого и среднего бизнеса, работающего прозрачно и добросовестно.