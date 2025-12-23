Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в Ханкенди

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в городе Ханкенди.

