Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в Ханкенди - ФОТО

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в городе Ханкенди. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется