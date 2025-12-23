Азербайджанские НПО призывают американский Институт Лемкина принести извинения

Зонтичная организация азербайджанских НПО - Азербайджанский национальный форум НПО, объединяющая сотни общественных институтов, выступил с Открытым письмом, в котором содержатся осуждения призывов американского Института Лемкина к освобождению лиц армянского происхождения, в том числе Рубена Варданяна, обвиняемых в военных преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Открытом письме попытки Института Лемкина подорвать мирную миссию Президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе оцениваются как провокация. Также отмечается, что Институт Лемкина, в руководстве которого представлены такие лица, как Люси Мирзоян, которые разжигают этническую и религиозную рознь, защищает интересы реваншистской группы в Армении и пытается подорвать мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией. В разоблачительном Открытом письме особо подчеркивается, что Институт Лемкина, который подвергается открытой критике за неправомерное использование своего названия даже со стороны семьи Рафаэля Лемкина, в честь которого назван институт, и в Армении воспринимается неоднозначно. К примеру, Институт Зоряна в Армении неоднократно открыто ставил под сомнение необоснованную позицию этого института.

Азербайджанский национальный форум НПО считает, что Институт Лемкина, закрывавший глаза на такие массовые убийства, как Ходжалинский геноцид, и призывавший к освобождению лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях, прежде всего, предает заявленную миссию организации.

Национальный форум НПО призвал Институт Лемкина действовать ответственно, принести извинения азербайджанской общественности.

Институт Лемкина не ответил на факты, изложенные в Открытом письме.