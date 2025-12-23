Разоблачена многомиллионная контрабандная сеть

В целях предотвращения нанесения ущерба экономике страны отдельными лицами, ввоза в страну различных видов продукции контрабандным путем, организации их незаконной реализации и других подобных противоправных действий Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики совместно с соответствующими государственными органами осуществляются комплексные, системные и последовательные меры.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре продолжается предварительное расследование по уголовным делам, возбужденным в Государственном таможенном комитете, в отношении незаконных действий должностных лиц, военнослужащих и других членов преступного сообщества, участвовавших в совершении преступлений, связанных с контрабандой и злоупотреблением должностными полномочиями.

Так, в результате следственных мероприятий по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников Таможенного поста Бакинского международного торгового морского порта Говсан Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета, работников ОАО "Бакинский международный торговый морской порт Говсан" и других членов преступного сообщества, были выявлены обоснованные подозрения в том, что фактический руководитель ОАО "Бакинский международный торговый морской порт Говсан" Руслан Эйюбов, генеральный директор общества Рашад Дашдемиров, начальник портовой службы Заур Гашымов, бригадир порта Фаррух Хагвердиев, начальник таможенного поста Бакинского торгового морского порта Говсан Фарид Усубов, инспекторы данного поста Гейдар Эйвазлы, Тамерлан Ахундзаде и Тахир Тахири, старший оперуполномоченный Оперативно-розыскного управления указанного Главного таможенного управления Энвер Тагиев, а также лица, осуществлявшие транспортировку и хранение табачных изделий - Эльчин Рустамов, Фариз Магеррамов, Фируз Алиев, Амиль Джабраилов, Алескер Исмайылов, Ровшан Тарывердиев и другие лица, чьи личности устанавливаются следствием, вступив в преступный сговор в составе организованной группы, контрабандным путем ввезли на территорию страны из Объединенных Арабских Эмиратов и Исламской Республики Иран табачные изделия общей стоимостью свыше 5,4 млн манатов, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, без таковых, морским путем через указанный порт.

На основании собранных первоначальных доказательств указанные лица привлечены в качестве обвиняемых по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:

206.4 (контрабанда в особо крупном размере, совершенная организованной группой);

213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (хранение с целью сбыта в особо крупном размере товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без таковых, совершенное повторно группой лиц по предварительному сговору);

308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По делу в отношении Руслана Эйюбова, Рашада Дашдемирова, Фарида Усубова, Гейдара Эйвазлы, Тамерлана Ахундзаде, Заура Гашымова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Магеррамова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Фируза Алиева - мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В отношении других лиц, покинувших территорию страны с целью уклонения от следствия, заочно избрана мера пресечения в виде ареста и объявлен международный розыск.

Кроме того, в рамках другого уголовного дела, предварительное расследование по которому продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия должностных лиц ООО "RR Caspi", "Səmayə Co", "Səmayə Logistic", а также Государственной пограничной службы.

В ходе предварительного следствия установлены обоснованные подозрения в том, что учредитель и фактический руководитель ООО "RR Caspi" Рамин Ахундов, капитан судна Эльшан Ахмедов, механик судна Эльчин Аскеров, матрос Амид Сайылов, исполняющий обязанности в компании Самир Гахраманбейли, начальник 14-го участка 3-го отдела берегового контроля Береговой охраны Государственной пограничной службы Вусал Садыгов, контролер данного участка Валех Самедов, а также лица, осуществлявшие перевозку и хранение табачных изделий - Эльгюн Назаров, Эмин Назаров, Хейдары Мохаммад Реза Али оглу, Амал Азизов, Абульфат Исмайылзаде, Шахин Гейдаров, Вугар Исмайылов и другие лица, личности которых устанавливаются следствием, вступив в преступный сговор в составе группы лиц по предварительному сговору, контрабандным путем ввезли на территорию страны табачные изделия общей стоимостью свыше 1 млн манатов без акцизных марок через незаконно построенный и незарегистрированный причал на побережье Каспийского моря в поселке Алят Гарадагского района Баку.

Указанные лица привлечены в качестве обвиняемых по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:

206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору и должностным лицом с использованием служебного положения);

213-1.2.1, 213-1.2.3 (хранение с целью сбыта в крупном размере товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без таковых, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

По делу в отношении Эльшана Ахмедова, Эльчина Аскерова, Амида Сайылова, Самира Гахраманбейли, Вюсала Садыгова, Эмина Назарова, Хейдары Мохаммад Реза Али оглу, Шахина Гейдарова и Вугара Исмайылова избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Валеха Самедова - мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении других лиц, скрывшихся от следствия, заочно избрана мера пресечения в виде ареста и объявлен международный розыск.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, проверяется деятельность указанных юридических лиц, а также принимаются меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности членов преступного сообщества, участвовавших в совершении указанных преступлений.

О результатах будет дополнительно сообщено общественности.