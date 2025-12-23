Названы сроки запуска цифровой логистической платформы в Азербайджане

Цифровая логистическая платформа будет сдана в эксплуатацию до конца следующего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, состоявшемся сегодня в Баку.

Он напомнил, что подготовка к созданию Цифровой логистической платформы велась два года.

"Сама платформа практически готова. С начала следующего года начнется ее постепенный запуск в действие. Эта платформа объединяет более 30 государственных учреждений, охватывая как импортный, так и экспортный режимы, а также получение всех видов лицензий и сертификатов. На сегодня мы завершили или же близки к завершению интеграции с более чем 13 государственными учреждениями", - сказал замминистра.