Значение Среднего коридора возросло

После российско-украинской войны стратегическое значение Среднего коридора еще больше возросло. В этом контексте отношения с Азербайджаном, являющимся одним из ключевых звеньев Среднего коридора, приобрели еще более стратегический характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз в своем выступлении на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, проходящем сегодня в Баку.

Он заявил, что парафированный 8 августа 2025 года проект мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является важным шагом в обеспечении стабильности в регионе:

"Когда мир будет полностью установлен, это создаст широкие возможности для стабильности и процветания на Южном Кавказе и одновременно укрепит интеграцию между тюркским миром, Центральной Азией, Турцией и Европой.

Открытие Зангезурского коридора еще больше повысит конкурентоспособность Центрального коридора. В то же время мы высоко ценим преобразования, которые Азербайджан осуществил в энергетическом секторе, и ту роль, которую он играет в глобальном масштабе".