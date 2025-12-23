Президент Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан с переселившимися сюда жителями

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в поселке Кяркиджахан города Ханкенди с переселившимися сюда жителями.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется 