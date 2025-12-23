При поддержке «Misli» завершился сезон Профессиональной интеллектуальной лиги 2025 года

Сезон Профессиональной интеллектуальной лиги 2025 года, проведённый при поддержке бренда "Misli" компании "Azərlotereya" - законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок в стране, а также при организационной поддержке Интеллектуального центра Consensus, успешно завершился.



Лига, стартовавшая в феврале, на протяжении 10 месяцев принимала турниры, отличавшиеся высоким уровнем конкуренции и напряжённой интеллектуальной борьбой. В течение сезона было проведено в общей сложности 22 турнира, участникам были представлены вопросы, подготовленные более чем 20 авторами.

По итогам насыщенного и зрелищного сезона победителем Профессиональной интеллектуальной лиги стала команда "Interpretes United". Второе место заняла команда "Old School", третье - команда "Kranium".



В рамках Профессиональной интеллектуальной лиги также были организованы финальные соревнования за "Qış Kuboku". Победителем турнира стала команда "Boy's Division". Второе и третье места заняли команды "V" и "CMYK" соответственно.

Победители и призёры были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Отметим, что Профессиональная интеллектуальная лига уже третий год реализуется при поддержке "Misli". Основной целью проекта является содействие развитию интеллектуального движения на родном языке, эффективная организация досуга молодёжи, а также вклад в формирование интеллектуально развитых кадров в будущем.

"Misli" и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку развитию интеллектуальных проектов в стране и реализации новых инициатив в этом направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=pw-Y0qEdggA&rco=1