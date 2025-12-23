Цифровые платформы и ИИ начинают формировать новое поколение детей

Цифровые платформы и искусственный интеллект начинают формировать новое поколение детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на международной конференции на тему "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество" в Баку.

По словам эксперта, цифровые технологии полностью интегрированы в повседневную жизнь детей и подростков - от учебы и общения до игр, формирования идентичности и понимания мира.

"Цифровая трансформация влечет за собой новые и быстро развивающиеся риски, которые часто невидимы для взрослых, усиливаются алгоритмами и могут пересекать границы за считанные секунды. Дети подвергаются вредному влиянию в интернете в таких масштабах и с такой скоростью, к которым существующие системы защиты не были рассчитаны. К этим рискам относятся: подверженность вредным отношениям, кибербуллинг, преследование, совращение детей и сексуальная эксплуатация, торговля людьми и шантаж.

Эти угрозы также могут усугубить неравенство и социальную изоляцию, и больше всего от этого страдают дети, находящиеся в уязвимом положении. К ним относятся дети с физическими или психическими отклонениями, проживающие в учреждениях, лишенные родительской опеки, из малообеспеченных семей и дети, сталкивающиеся с дискриминацией.

Ни одна страна не может в полной мере решить эти проблемы в одиночку".