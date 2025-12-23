https://news.day.az/officialchronicle/1804640.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент производственного предприятия ООО "Saloğlu Qarabağ" в Агдаме - ФОТО 23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент производственного предприятия ООО "Saloğlu Qarabağ" в Агдамском индустриальном парке. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
