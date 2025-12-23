Ни один ребенок не должен оставаться без защиты в условиях цифровой трансформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на международной конференции "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество" в Баку.

По ее словам, цифровая среда представляет серьезную опасность для детей, когда она не контролируется и используется безответственно:

"Защита детей в цифровой среде стала ключевым вопросом глобальной повестки дня, и важно укреплять сотрудничество в этой области. Эффективная координация между государственными органами формируется в рамках реализации Закона о защите детей от вредной информации, принятого в Азербайджане в 2018 году.

Тот факт, что аналогичные законодательные инициативы были выдвинуты в других странах, свидетельствует о наличии общих точек соприкосновения в плане правового регулирования и возможностей для сотрудничества в этой области".

Председатель комитета подчеркнула, что опыт многих стран показывает, что повышение цифровой грамотности родителей и создание безопасной среды в семье являются факторами, оказывающими положительное влияние на защиту детей в этой области:

"По данным исследований, 72% детей ежедневно пользуются интернетом. Риск столкновения с вредной информацией для них высок. Поэтому необходимо укреплять международное сотрудничество для защиты детей в цифровой среде. Ни один ребенок не должен оставаться без защиты в условиях цифровой трансформации".