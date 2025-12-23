Год градостроительства и архитектуры

Как мы сообщали ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева 2026 год в нашей стране объявлен "Годом градостроительства и архитектуры". Кроме того, в мае 2026 года в Азербайджане пройдет 13-й Всемирный форум по градостроительству. Разумеется, в рамках форума будут обсуждаться вопросы содействия устойчивому развитию мира, урбанизации в сфере градостроительства, безопасности, экологического баланса, архитектуры и подходов, отвечающих новым вызовам, а также темы устойчивого и сбалансированного развития. В форуме примут участие представители государственных и правительственных структур, гражданского общества, ученые и специалисты, которые проведут дискуссии, а также на практике ознакомятся с реализуемыми проектами.

В беседе с Day.Az о значении объявления "Года градостроительства и архитектуры", депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров отметил, что в рамках этого года основное внимание будет уделено внедрению новых методов градостроительства, сохранению архитектурного наследия, тандему исторических зданий и современной городской среды, их защите, реставрации и адаптации к современной архитектуре.

"В то же время Азербайджан уже на практике реализует все эти критерии на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура. В этих регионах на основе генеральных планов, отвечающих современным вызовам, строятся города. Новые инфраструктурные проекты, дороги, тоннели, мосты, аэропорты, а также проекты "умных городов" и "умных сел", соответствующие современным требованиям, успешно реализуются в настоящее время. Сегодня Азербайджан, создавая на обширной территории новые градостроительные образцы - города, села, поселки и современную инфраструктуру, одновременно формирует гармонию древней классики и современности. Ярким примером этого является город Шуша. Аналогичные проекты, объединяющие историческое наследие и современность, реализуются и в других наших городах и селах", - подчеркнул депутат.

По его словам, все это является демонстрацией миру современного инженерного и архитектурного мышления Азербайджана, а также новшеств, достигнутых в этой сфере в поствоенный и мирный период.

"Азербайджан в Отечественной войне продемонстрировал образец современной войны пятого поколения, а также добился не имеющего аналогов военного успеха в ходе 23-часовой антитеррористической операции. Проведение этой операции с ювелирной точностью, без нанесения ущерба гражданскому населению и объектам, до сих пор вызывает восхищение во всем мире. Параллельно этому в поствоенный период реализация в Карабахе и Восточном Зангезуре проектов, соответствующих современным требованиям и выполняемых азербайджанскими архитекторами и инженерами с высокой скоростью и качеством, также с большим интересом и восхищением отслеживается мировой общественностью. В этом контексте приезд в нашу страну зарубежных специалистов, их ознакомление с проектами на месте, обсуждение и популяризация этих инициатив свидетельствуют об открытости Азербайджана к инновациям в рамках его всесторонней концепции развития", - отметил он.

Искендеров подчеркнул, что все это является важным показателем устойчивого развития страны, а также наглядным примером стабильной жизни и прогресса во всех сферах.

"Сегодня Азербайджан формирует собственную, уникальную модель в сфере градостроительства, архитектуры, строительства и восстановительных работ. Эти достижения - предмет нашей общей гордости. По мере полной реализации данных проектов будет обеспечено переселение людей в Карабах и Восточный Зангезур, граждане вернутся на свои родные земли и будут жить в достойных условиях. Спустя некоторое время эти регионы, как и другие города и районы Азербайджана, внесут свой ценный вклад в общее развитие страны, и в этом мы уверены", - подытожил депутат.