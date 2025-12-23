Apple оказалась в зависимости от Samsung

Корпорация Apple будет вынуждена закупить оперативную память у Samsung для выпуска новых iPhone.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Korea Economic Daily.

Источники журнала выяснили, что компания Тима Кука выставила крупный заказ на покупку модулей оперативной памяти у Samsung. Apple обратилась к прямому конкуренту по причине, что ее поставщики - SK Hynix и Micron - сосредоточились на производство микросхем для дата-центров искусственного интеллекта (ИИ).

Samsung называют самым надежным вариантом для Apple, несмотря на то, что американский IT-гигант становится зависимым от корейского партнера. Apple производит порядка 230 миллионов смартфонов каждый год и ей необходимы бездефицитные поставки комплектующих. Сообщается, что оперативная память Samsung будет установлена в 60-70 процентах всех устройств серии iPhone 18.

Журналисты заключили, что Samsung станет главным, но не единственным поставщиком памяти. Порядка 30-40 процентов заказов разделят между собой SK Hynix и Micron.